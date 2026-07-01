Informations pratiques

La Séguinière

Soirée Apéro Réflexo dans un bar

3 rue de la Garenne La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Sarah Réflexologie propose un Apéro Réflexo au Bar des Frangins à La Séguinière. Cet événement original et inédit allie bien-être et convivialité grâce à des mini-séances de réflexologie à petits prix, idéales pour découvrir cette pratique ou s’offrir un moment de détente.

À l’issue de chaque séance, une consommation est offerte par le Bar des Frangins, pour prolonger ce moment dans une ambiance chaleureuse et estivale. .

3 rue de la Garenne La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 64 18 78 53 sarahreflexologie49@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Apéro Réflexo dans un bar La Séguinière a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Choletais