Soirée Apéro Réflexo dans un bar La Séguinière
samedi 11 juillet 2026 · La Séguinière
Informations pratiques
La Séguinière
Soirée Apéro Réflexo dans un bar
3 rue de la Garenne La Séguinière Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Sarah Réflexologie propose un Apéro Réflexo au Bar des Frangins à La Séguinière. Cet événement original et inédit allie bien-être et convivialité grâce à des mini-séances de réflexologie à petits prix, idéales pour découvrir cette pratique ou s’offrir un moment de détente.
À l’issue de chaque séance, une consommation est offerte par le Bar des Frangins, pour prolonger ce moment dans une ambiance chaleureuse et estivale. .
3 rue de la Garenne La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 64 18 78 53 sarahreflexologie49@gmail.com
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L’événement Soirée Apéro Réflexo dans un bar La Séguinière a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Choletais