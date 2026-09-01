Soirée Astronomie à La Bische ! Rilhac-Rancon
vendredi 18 septembre 2026 · Rilhac-Rancon
Informations pratiques
Rilhac-Rancon
Soirée Astronomie à La Bische !
Rilhac-Rancon Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
La commune de Rilhac-Rancon vous invite à une soirée placée sous le signe de l’astronomie à La Bische. Venez découvrir les merveilles du ciel nocturne, observer les étoiles et partager un moment convivial autour de la découverte de l’univers. Que vous soyez passionné d’astronomie ou simplement curieux, cette soirée est l’occasion de lever les yeux vers le ciel et d’en apprendre davantage sur ce qui nous entoure. Une belle expérience à vivre en famille ou entre amis, au cœur d’un cadre propice à l’observation.
Places limitées et sur inscription. .
Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 78 04 festirilhac@rilhac-rancon.fr
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English : Soirée Astronomie à La Bische !
L’événement Soirée Astronomie à La Bische ! Rilhac-Rancon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Limoges Métropole
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