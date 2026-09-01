World Cleanup Day Rilhac-Rancon
dimanche 20 septembre 2026 · Rilhac-Rancon
Informations pratiques
Rilhac-Rancon
World Cleanup Day
2 Rue du Pérou Rilhac-Rancon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Et si nous agissions ensemble pour notre environnement ?
À l’occasion du World Cleanup Day, rendez-vous devant la mairie de Rilhac-Rancon pour une opération citoyenne de nettoyage de la commune.
En famille, entre amis ou simplement en solo, chacun peut participer et contribuer à préserver notre cadre de vie.
Parce que chaque déchet ramassé compte et que chaque geste fait la différence, mobilisons-nous nombreux pour une commune plus propre et plus agréable.
Participation gratuite. .
2 Rue du Pérou Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 70 10
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English : World Cleanup Day
L’événement World Cleanup Day Rilhac-Rancon a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Limoges Métropole
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