Informations pratiques

Rilhac-Rancon

World Cleanup Day

2 Rue du Pérou Rilhac-Rancon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Et si nous agissions ensemble pour notre environnement ?

À l’occasion du World Cleanup Day, rendez-vous devant la mairie de Rilhac-Rancon pour une opération citoyenne de nettoyage de la commune.

En famille, entre amis ou simplement en solo, chacun peut participer et contribuer à préserver notre cadre de vie.

Parce que chaque déchet ramassé compte et que chaque geste fait la différence, mobilisons-nous nombreux pour une commune plus propre et plus agréable.

Participation gratuite. .

2 Rue du Pérou Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 70 10

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English : World Cleanup Day

L’événement World Cleanup Day Rilhac-Rancon a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Limoges Métropole