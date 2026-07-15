Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

SOIRÉE ASTRONOMIE

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Formation simple et ludique en astronomie observation du Soleil, des étoiles, des planètes, de la Lune à l’aide de télescopes de diamètre important, découverte du contour des principales constellations et des légendes mythologiques attachées à celles-ci…

Organisé par la ville de Clermont-l’Hérault dans le cadre du label Pavillon Bleu et animé par l’association Ciel mon ami.

Formation simple et ludique en astronomie observation du Soleil, des étoiles, des planètes, de la Lune à l’aide de télescopes de diamètre important, découverte du contour des principales constellations et des légendes mythologiques attachées à celles-ci…

Organisé par la ville de Clermont-l’Hérault dans le cadre du label Pavillon Bleu et animé par l’association Ciel mon ami. .

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00 accueil.mairie@ville-clermont-herault.fr

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English :

A simple and fun introduction to astronomy: observing the Sun, the stars, the planets, and the Moon using large-aperture telescopes, discovering the outlines of the major constellations and the mythological legends associated with them…

Organized by the city of Clermont-l’Hérault as part of the Blue Flag program and led by the association Ciel mon ami.

L’événement SOIRÉE ASTRONOMIE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS