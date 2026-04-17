Soirée Astronomie Destination Lune Salle des fêtes Mairie Jabreilles-les-Bordes

Jabreilles-les-Bordes

Soirée Astronomie Destination Lune

Salle des fêtes Mairie 1 Route de Saint-Goussaud Jabreilles-les-Bordes Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 23:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Certaines personnes ont la tête dans les étoiles, d’autres dans la lune. Et si le soir du 17 avril, on embarquait vraiment dans une mission lunaire ? Venez à Jabreilles les Bordes cet laissez vous emporter par la magie de la destination Lune. Nous vous attendons pour le départ. A bientôt. .

Salle des fêtes Mairie 1 Route de Saint-Goussaud Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 10 36 77 nathbiard@live.fr

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English : Soirée Astronomie Destination Lune

L’événement Soirée Astronomie Destination Lune Jabreilles-les-Bordes a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres de Limousin