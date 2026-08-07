Informations pratiques

Mons

SOIRÉE ASTRONOMIE

101 Chemin de la Base de Plein Air Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez vivre une soirée sous les étoiles et partez à la découverte des merveilles du ciel nocturne. Au programme observation des constellations, des planètes et des objets célestes à l’aide de télescopes, accompagnée d’explications accessibles à tous.

Rendez-vous au court de tennis de Mons la Trivalle, derrière le centre de loisirs pour vivre une soirée sous les étoiles et partez à la découverte des merveilles du ciel nocturne. Au programme observation des constellations, des planètes et des objets célestes à l’aide de télescopes, accompagnée d’explications accessibles à tous.

Que vous soyez passionné d’astronomie ou simplement curieux, cette soirée est l’occasion de partager un moment convivial, d’apprendre à reconnaître le ciel et de s’émerveiller devant l’immensité de l’Univers.

Animation proposée par l’association Ciel, mon ami et offerte par la mairie. .

101 Chemin de la Base de Plein Air Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 71 70

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English : SOIRÉE ASTRONOMIE

Astronomy evening

L’événement SOIRÉE ASTRONOMIE Mons a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC