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AGENDA · Mons

SOIRÉE ASTRONOMIE Mons

vendredi 7 août 2026 · Mons

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
101 Chemin de la Base de Plein Air
Ville
34390 Mons
Département
Hérault
Tarif

Mons

SOIRÉE ASTRONOMIE

101 Chemin de la Base de Plein Air Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez vivre une soirée sous les étoiles et partez à la découverte des merveilles du ciel nocturne. Au programme observation des constellations, des planètes et des objets célestes à l’aide de télescopes, accompagnée d’explications accessibles à tous.
Rendez-vous au court de tennis de Mons la Trivalle, derrière le centre de loisirs pour vivre une soirée sous les étoiles et partez à la découverte des merveilles du ciel nocturne. Au programme observation des constellations, des planètes et des objets célestes à l’aide de télescopes, accompagnée d’explications accessibles à tous.

Que vous soyez passionné d’astronomie ou simplement curieux, cette soirée est l’occasion de partager un moment convivial, d’apprendre à reconnaître le ciel et de s’émerveiller devant l’immensité de l’Univers.

Animation proposée par l’association Ciel, mon ami et offerte par la mairie.   .

101 Chemin de la Base de Plein Air Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 71 70 

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English : SOIRÉE ASTRONOMIE

Astronomy evening

L’événement SOIRÉE ASTRONOMIE Mons a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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