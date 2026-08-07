SOIRÉE ASTRONOMIE Mons
vendredi 7 août 2026 · Mons
Informations pratiques
Mons
SOIRÉE ASTRONOMIE
101 Chemin de la Base de Plein Air Mons Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez vivre une soirée sous les étoiles et partez à la découverte des merveilles du ciel nocturne. Au programme observation des constellations, des planètes et des objets célestes à l’aide de télescopes, accompagnée d’explications accessibles à tous.
Rendez-vous au court de tennis de Mons la Trivalle, derrière le centre de loisirs pour vivre une soirée sous les étoiles et partez à la découverte des merveilles du ciel nocturne. Au programme observation des constellations, des planètes et des objets célestes à l’aide de télescopes, accompagnée d’explications accessibles à tous.
Que vous soyez passionné d’astronomie ou simplement curieux, cette soirée est l’occasion de partager un moment convivial, d’apprendre à reconnaître le ciel et de s’émerveiller devant l’immensité de l’Univers.
Animation proposée par l’association Ciel, mon ami et offerte par la mairie. .
101 Chemin de la Base de Plein Air Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 71 70
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English : SOIRÉE ASTRONOMIE
Astronomy evening
L’événement SOIRÉE ASTRONOMIE Mons a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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