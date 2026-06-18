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Soirée avec animation musicale Patrick Fradin Plan d’eau Jalicot Saint-Germain-des-Fossés

Soirée avec animation musicale Patrick Fradin Plan d’eau Jalicot Saint-Germain-des-Fossés vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Plan d'eau Jalicot

Adresse : Base de Loisirs

Ville : 03260 Saint-Germain-des-Fossés

Département : Allier

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Germain-des-Fossés

Soirée avec animation musicale Patrick Fradin

Plan d’eau Jalicot Base de Loisirs Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Années 80 & Disco
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Plan d’eau Jalicot Base de Loisirs Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 45 46 34 

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English :

The ’80s & Disco

L’événement Soirée avec animation musicale Patrick Fradin Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations

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