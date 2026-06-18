Soirée avec animation musicale Patrick Fradin Plan d’eau Jalicot Saint-Germain-des-Fossés
Soirée avec animation musicale Patrick Fradin Plan d’eau Jalicot Saint-Germain-des-Fossés vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Germain-des-Fossés
Soirée avec animation musicale Patrick Fradin
Plan d’eau Jalicot Base de Loisirs Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Années 80 & Disco
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Plan d’eau Jalicot Base de Loisirs Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 45 46 34
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English :
The ’80s & Disco
L’événement Soirée avec animation musicale Patrick Fradin Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
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