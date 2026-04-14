Soirée avec David Bordes, conteur des Pyrénées, Jardin et musée Massey, Tarbes

Soirée avec David Bordes, conteur des Pyrénées Samedi 23 mai, 19h00 Jardin et musée Massey Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez écouter David Bordes dans les salles beaux-arts face aux magnifiques peintures de montagnes de Calo Carratalá.

Son répertoire vient des Pyrénées, de Gascogne…

David Bordes est un conteur, raconteur d’histoires qui sentent bon le feu de bois et qui nous entraînent dans l’imaginaire pyrénéen.

Le sac à contes est grand ! Le répertoire Gascon remanié, il y a de quoi fouiller ! Au fil des contes, l’occitan et le français se croisent et se mêlent sans s’emmêler. Le mélange des langues n’empêche en rien la compréhension des contes.

A 19h et à 21h

Durée: 1h suivie d’une visite commentée de l’exposition

Jardin et musée Massey 1 Rue Achille Jubinal, 65000 Tarbes, France Tarbes 65000 L’Arsenal Hautes-Pyrénées Occitanie +33562443695 http://www.tarbes.fr Deux collections sont à ce jour abritées par le musée : une collection beaux-arts et une collection Hussards : organisée de manière chronologique (1545 à 1945), le parcours met en valeur les qualités historiques et esthétiques des uniformes des hussards de 30 pays différents. 130 mannequins et bustes, collection iconographique (dessins et peintures), nombreux équipements spécifiques.

Les outils d’aide à la visite restituent dans leur contexte historique les objets présentés. Face à la gendarmerie, rue Massey.

Venez écouter David Bordes dans les salles beaux-arts face aux magnifiques peintures de montagnes de Calo Carratalá.

© David Bordes