Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée avec l’association des plaisanciers à Port Gardian

Samedi 6 juin 2026 à partir de 19h. Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Soirée avec l’association des plaisanciers au Port Gardian

A 19h30 Repas à Port Gardian organisé par L’Association des Plaisanciers de Port Gardian.



Diner + animations musicales avec DUO Music 47€/par personne.



Apéritif + couscous royal + fromage et son brin de verdure + dessert + café + vin



Date limite des inscriptions le 30 mai.



Infos 06.19.95.80.12 .

Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 87 portgardian@saintesmaries.com

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English :

Evening with the yachting association at Port Gardian

L’événement Soirée avec l’association des plaisanciers à Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer