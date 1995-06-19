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Soirée avec l’association des plaisanciers à Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée avec l’association des plaisanciers à Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 6 juin 2026.

Adresse : Port Gardian

Ville : 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée avec l’association des plaisanciers à Port Gardian

Samedi 6 juin 2026 à partir de 19h. Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Soirée avec l’association des plaisanciers au Port Gardian
A 19h30 Repas à Port Gardian organisé par L’Association des Plaisanciers de Port Gardian.

Diner + animations musicales avec DUO Music 47€/par personne.

Apéritif + couscous royal + fromage et son brin de verdure + dessert + café + vin

Date limite des inscriptions le 30 mai.

Infos 06.19.95.80.12   .

Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 87  portgardian@saintesmaries.com

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English :

Evening with the yachting association at Port Gardian

L’événement Soirée avec l’association des plaisanciers à Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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