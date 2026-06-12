Soirée avec Marc Castanet Place François Recaborde Pau
Soirée avec Marc Castanet Place François Recaborde Pau vendredi 10 juillet 2026.
Pau
Soirée avec Marc Castanet
Place François Recaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Dès le lycée, il fait de l’occitan une langue usuelle et de travail. Il flirte avec l’improvisation, le musette, le jazz. Il trouve dans le conte un imaginaire qu’il réassocie avec de nombreux instruments gascons que vous entendrez ce soir cornemuse, accordéon, flabuta, tambourin, votz… .
Place François Recaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org
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English : Soirée avec Marc Castanet
L’événement Soirée avec Marc Castanet Pau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pau
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