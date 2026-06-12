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Soirée avec Marc Castanet Place François Recaborde Pau

Soirée avec Marc Castanet Place François Recaborde Pau

Soirée avec Marc Castanet Place François Recaborde Pau vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Place François Recaborde

Adresse : Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem!

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pau

Soirée avec Marc Castanet

Place François Recaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Dès le lycée, il fait de l’occitan une langue usuelle et de travail. Il flirte avec l’improvisation, le musette, le jazz. Il trouve dans le conte un imaginaire qu’il réassocie avec de nombreux instruments gascons que vous entendrez ce soir cornemuse, accordéon, flabuta, tambourin, votz…   .

Place François Recaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34  arcuelh@laciutat.org

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English : Soirée avec Marc Castanet

L’événement Soirée avec Marc Castanet Pau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pau

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