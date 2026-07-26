Informations pratiques

Jaxu

Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Nico Wayne Toussaint

Domaine Bordatto Jaxu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Au programme de la soirée Nico Wayne Toussaint, LA pointure du vrai bon vieux Blues et une voix de cowboy.

Talos en tout genre, vins et cidres de la maison et vins de nos copains vignerons (que des bios ! )

Réservation impérative. .

Domaine Bordatto Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 49 18 22

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English : Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Nico Wayne Toussaint

L’événement Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Nico Wayne Toussaint Jaxu a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque