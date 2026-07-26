Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Nico Wayne Toussaint Jaxu
vendredi 7 août 2026 · Jaxu
Informations pratiques
Jaxu
Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Nico Wayne Toussaint
Domaine Bordatto Jaxu Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Au programme de la soirée Nico Wayne Toussaint, LA pointure du vrai bon vieux Blues et une voix de cowboy.
Talos en tout genre, vins et cidres de la maison et vins de nos copains vignerons (que des bios ! )
Réservation impérative. .
Domaine Bordatto Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 49 18 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Nico Wayne Toussaint
L’événement Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Nico Wayne Toussaint Jaxu a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque