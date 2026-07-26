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Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Nico Wayne Toussaint Jaxu

vendredi 7 août 2026 · Jaxu

Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Nico Wayne Toussaint Jaxu

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Domaine Bordatto
Ville
64220 Jaxu
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Jaxu

Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Nico Wayne Toussaint

Domaine Bordatto Jaxu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Au programme de la soirée Nico Wayne Toussaint, LA pointure du vrai bon vieux Blues et une voix de cowboy.
Talos en tout genre, vins et cidres de la maison et vins de nos copains vignerons (que des bios ! )
Réservation impérative.   .

Domaine Bordatto Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 49 18 22 

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English : Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Nico Wayne Toussaint

L’événement Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Nico Wayne Toussaint Jaxu a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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