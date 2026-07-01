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Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Tapas nocturnes Jaxu

vendredi 31 juillet 2026 · Jaxu

Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Tapas nocturnes Jaxu

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Domaine Bordatto
Ville
64220 Jaxu
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Jaxu

Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Tapas nocturnes

Domaine Bordatto Jaxu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Au programme de la soirée Tapas nocturnes (Aitor Tilla et Gustabo Cadillo). Vous n’êtes pas prêts, nous non plus !
Talos en tout genre, vins et cidres de la maison et vins de nos copains vignerons (que des bios ! )
Réservation impérative.   .

Domaine Bordatto Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 49 18 22 

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English : Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Tapas nocturnes

L’événement Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Tapas nocturnes Jaxu a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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