Soirée barbecue et jeux Pole jeunesse Champdeniers

Champdeniers

Soirée barbecue et jeux

Pole jeunesse 1 place Porte St Antoine Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Marion et Cécile du CSC vous accueilleront pour une Soirée barbecue et jeux, pour les familles et les jeunes à partir de 18 ans. .

Pole jeunesse 1 place Porte St Antoine Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 famille.luv@csc79.org

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English : Soirée barbecue et jeux

L’événement Soirée barbecue et jeux Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Val de Gâtine