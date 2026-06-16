Soirée barbecue et jeux Pole jeunesse Champdeniers
Soirée barbecue et jeux Pole jeunesse Champdeniers jeudi 18 juin 2026.
Champdeniers
Soirée barbecue et jeux
Pole jeunesse 1 place Porte St Antoine Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18 21:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Marion et Cécile du CSC vous accueilleront pour une Soirée barbecue et jeux, pour les familles et les jeunes à partir de 18 ans. .
Pole jeunesse 1 place Porte St Antoine Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 famille.luv@csc79.org
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English : Soirée barbecue et jeux
L’événement Soirée barbecue et jeux Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Val de Gâtine
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