Informations pratiques

Plélan-le-Grand

Soirée baroque ZARABANDA J’aimerais tant

Lieu-dit Le Gué Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Concert baroque avec le collectif Zarabanda pour la 3ème fois, l’Artisterie JP2D accueille ce collectif. Ce groupe réunit 5 musiciennes spécialisées en musique baroque, jouant sur des instruments anciens tels que viole de gambe, violon, épinette, flûtes, basson et chant. Zarabanda propose un univers original et poétique, mêlant théâtre et cabaret dans un spectacle chanté.

A partir de 19h00 dégustation de vins naturels bios avec la cave Crus et Cuites de Carentoir. Petite restauration disponible sur place.

A partir de 20h00 concert

Participation libre, ouvert à tous. .

Lieu-dit Le Gué Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 87 34

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English :

L’événement Soirée baroque ZARABANDA J’aimerais tant Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Brocéliande