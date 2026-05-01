Soirée BBQ bachata, salsa Duppigheim
Soirée BBQ bachata, salsa Duppigheim samedi 16 mai 2026.
Duppigheim
Soirée BBQ bachata, salsa
230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15 22:00:00
fin : 2026-05-15 23:59:00
Date(s) :
2026-05-15
Savourez la soirée Barbecue à volonté, Bachata et Salsa de à partir de 19h00 avec menu gourmand. Pour ensuite songer dans une ambiance dansante et bar.
Savourez la soirée Barbecue à volonté, Bachata et Salsa de 19h00 à 22h00. Pour ensuite songer dans une ambiance dansante et bar de 22h00 à 23h59.
Le menu sera composé de grillades
-steak de thon rouge
– escalope de bœuf marinée
– poulet grillé
– merguez saucisse blanche
s’ajoute également les accompagnements
– salade coleslaw
– salade de pommes de terre
– salade de crudités
Également des garnitures chaudes variées
– riz pilaf
– baked potato
S’en suit en dessert une salade de fruit frais de saison .
230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr
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English :
Enjoy an all-you-can-eat barbecue, Bachata and Salsa from 7:00 pm with a gourmet menu. Afterwards, enjoy the dancing and bar atmosphere.
L’événement Soirée BBQ bachata, salsa Duppigheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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