Duppigheim

Soirée BBQ bachata, salsa

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 22:00:00

fin : 2026-05-15 23:59:00

Date(s) :

2026-05-15

Savourez la soirée Barbecue à volonté, Bachata et Salsa de à partir de 19h00 avec menu gourmand. Pour ensuite songer dans une ambiance dansante et bar.

Savourez la soirée Barbecue à volonté, Bachata et Salsa de 19h00 à 22h00. Pour ensuite songer dans une ambiance dansante et bar de 22h00 à 23h59.

Le menu sera composé de grillades

-steak de thon rouge

– escalope de bœuf marinée

– poulet grillé

– merguez saucisse blanche

s’ajoute également les accompagnements

– salade coleslaw

– salade de pommes de terre

– salade de crudités

Également des garnitures chaudes variées

– riz pilaf

– baked potato

S’en suit en dessert une salade de fruit frais de saison .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr

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English :

Enjoy an all-you-can-eat barbecue, Bachata and Salsa from 7:00 pm with a gourmet menu. Afterwards, enjoy the dancing and bar atmosphere.

L’événement Soirée BBQ bachata, salsa Duppigheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig