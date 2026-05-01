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Soirée BBQ bachata, salsa Duppigheim

Soirée BBQ bachata, salsa Duppigheim

Soirée BBQ bachata, salsa Duppigheim samedi 16 mai 2026.

Adresse : 230 rue du moulin

Ville : 67120 Duppigheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Duppigheim

Soirée BBQ bachata, salsa

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15 22:00:00
fin : 2026-05-15 23:59:00

Date(s) :
2026-05-15

Savourez la soirée Barbecue à volonté, Bachata et Salsa de à partir de 19h00 avec menu gourmand. Pour ensuite songer dans une ambiance dansante et bar.
Savourez la soirée Barbecue à volonté, Bachata et Salsa de 19h00 à 22h00. Pour ensuite songer dans une ambiance dansante et bar de 22h00 à 23h59.

Le menu sera composé de grillades  
-steak de thon rouge
– escalope de bœuf marinée
– poulet grillé
– merguez saucisse blanche

s’ajoute également les accompagnements  
– salade coleslaw
– salade de pommes de terre
– salade de crudités

Également des garnitures chaudes variées
– riz pilaf
– baked potato

S’en suit en dessert une salade de fruit frais de saison   .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62  contact@le-moul1.fr

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English :

Enjoy an all-you-can-eat barbecue, Bachata and Salsa from 7:00 pm with a gourmet menu. Afterwards, enjoy the dancing and bar atmosphere.

L’événement Soirée BBQ bachata, salsa Duppigheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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