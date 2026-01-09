Soirée Beaujolais Nouveau Francheleins
vendredi 20 novembre 2026 · Francheleins
Informations pratiques
Francheleins
Soirée Beaujolais Nouveau
A la buvette devant l’école Francheleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
La classe en 6 vous invite à une soirée Beaujolais ! Venez passer un bon moment autour d’un verre de Beaujolais !
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A la buvette devant l’école Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes classe6francheleins@gmail.com
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English :
Class 6 invites you to a Beaujolais evening! Come and enjoy a glass of Beaujolais!
L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Francheleins a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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