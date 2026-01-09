Informations pratiques

Francheleins

Soirée Beaujolais Nouveau

A la buvette devant l’école Francheleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

La classe en 6 vous invite à une soirée Beaujolais ! Venez passer un bon moment autour d’un verre de Beaujolais !

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A la buvette devant l’école Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes classe6francheleins@gmail.com

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English :

Class 6 invites you to a Beaujolais evening! Come and enjoy a glass of Beaujolais!

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Francheleins a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre