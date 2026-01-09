AGENDA · Francheleins
Soirée de Noël Francheleins
vendredi 4 décembre 2026 · Francheleins
Informations pratiques
Francheleins
Soirée de Noël
Salle polyvalente Francheleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Venez nombreux profiter de cette soirée de Noël !
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Salle polyvalente Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes soudesecolesfrancheleins@gmail.com
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English :
We look forward to seeing you there!
L’événement Soirée de Noël Francheleins a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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