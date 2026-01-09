Informations pratiques

Francheleins

Soirée de Noël

Salle polyvalente Francheleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Venez nombreux profiter de cette soirée de Noël !

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Salle polyvalente Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes soudesecolesfrancheleins@gmail.com

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English :

We look forward to seeing you there!

L’événement Soirée de Noël Francheleins a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre