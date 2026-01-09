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AGENDA · Francheleins

Vente d’huîtres Francheleins

dimanche 13 décembre 2026 · Francheleins

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Adresse
à la buvette
Ville
01090 Francheleins
Département
Ain
Tarif

Francheleins

Vente d’huîtres

à la buvette Francheleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Venez nombreux à la vente d’huîtres proposée par la classe en 4 !
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à la buvette Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 99 09 99  stephaniegreffet@gmail.com

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English :

Come one, come all to the Class 4 oyster sale!

L’événement Vente d’huîtres Francheleins a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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