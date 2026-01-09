AGENDA · Francheleins
Vente d’huîtres Francheleins
dimanche 13 décembre 2026 · Francheleins
Informations pratiques
Francheleins
Vente d’huîtres
à la buvette Francheleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Venez nombreux à la vente d’huîtres proposée par la classe en 4 !
.
à la buvette Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 99 09 99 stephaniegreffet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to the Class 4 oyster sale!
L’événement Vente d’huîtres Francheleins a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
À voir aussi à Francheleins (Ain)
- Vente de saucisson au gène Francheleins 13 septembre 2026
- Soirée paëlla Francheleins 3 octobre 2026
- Le Sou fait son after Francheleins 9 octobre 2026
- Bal Country Francheleins 17 octobre 2026
- Défilé et spectacle Francheleins 14 novembre 2026