Soirée Bien être à destination des assistants maternels du Saulnois !, MJC de Dieuze, Dieuze
vendredi 25 septembre 2026 · MJC de Dieuze · Dieuze
Informations pratiques
Soirée Bien être à destination des assistants maternels du Saulnois ! Vendredi 25 septembre, 19h00 MJC de Dieuze Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00
Au programme: une fabrication maison de crème pour les mains et une séance de yoga avec des outils à réutiliser dans votre quotidien.
MJC de Dieuze Impasse Jean Laurain – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Venez partager un temps convivial autour du lâcher prise et du bien être afin de se ressourcer pour la rentrée !
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