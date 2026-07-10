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Soirée Bien être à destination des assistants maternels du Saulnois !, MJC de Dieuze, Dieuze

vendredi 25 septembre 2026 · MJC de Dieuze · Dieuze

Soirée Bien être à destination des assistants maternels du Saulnois !, MJC de Dieuze, Dieuze

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
MJC de Dieuze
Adresse
Impasse Jean Laurain - Dieuze
Ville
57260 Dieuze
Département
Moselle

Soirée Bien être à destination des assistants maternels du Saulnois ! Vendredi 25 septembre, 19h00 MJC de Dieuze Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Au programme: une fabrication maison de crème pour les mains et une séance de yoga avec des outils à réutiliser dans votre quotidien.

MJC de Dieuze Impasse Jean Laurain – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Venez partager un temps convivial autour du lâcher prise et du bien être afin de se ressourcer pour la rentrée !

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