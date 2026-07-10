Soirée Bien être à destination des assistants maternels du Saulnois !, MJC de Dieuze, Dieuze

Informations pratiques

Soirée Bien être à destination des assistants maternels du Saulnois ! Vendredi 25 septembre, 19h00 MJC de Dieuze Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Au programme: une fabrication maison de crème pour les mains et une séance de yoga avec des outils à réutiliser dans votre quotidien.

MJC de Dieuze Impasse Jean Laurain – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Venez partager un temps convivial autour du lâcher prise et du bien être afin de se ressourcer pour la rentrée !