Soirée bienvenue à Nantes ! Jardin de l’hôtel de Ville Nantes
Soirée bienvenue à Nantes ! Jardin de l’hôtel de Ville Nantes vendredi 19 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 18:30 –
Gratuit : oui Tout public
Vous avez emménagé récemment à Nantes ? La Ville a mis au point un dispositif d’accueil pour vous. L’objectif ? Répondre à vos questions et vous donner au plus vite l’accès à tous les services de la collectivité. Et faciliter ainsi votre intégration.La Ville de Nantes reçoit les nouveaux Nantais le vendredi 19 juin 2026, dès 18h30 dans les jardins de l’hôtel de ville.Au programme :• Accueil et discours de bienvenue par Johanna Rolland, Maire de Nantes• Rencontres et échanges avec l’équipe municipale• Espace d’informations pratiques (loisirs, transports, quartiers…)• Animations ludiques et espace garde d’enfants• Buffet de saison dans une ambiance nature et musicaleSoirée sur invitation???? Vous n’avez pas reçu votre invitation ? Pour la recevoir, contactez Allonantes au 02 40 41 9000 (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h) ou visitez cette page
Jardin de l’hôtel de Ville Centre-ville Nantes 44000
https://nature.metropole.nantes.fr/ https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/nouveaux-nantais
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