Soirée bingo musical… on remet ça !, Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles, Rennes

vendredi 24 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

Informations pratiques

Soirée bingo musical… on remet ça ! Vendredi 24 juillet, 20h30 Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:30:00+02:00

Soirée bingo musical… on remet ça !

Vendredi 24 juillet

20h30

50% blind test

50% bingo

100% bonne ambiance

Même recette : musique, jeu, rires… et une équipe à ne pas laisser au hasard

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

50% blind test 50% bingo 100% bonne ambiance

AU PARC DES BOIS