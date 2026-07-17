Soirée bingo musical… on remet ça !, Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles, Rennes
vendredi 24 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes
Informations pratiques
Soirée bingo musical… on remet ça ! Vendredi 24 juillet, 20h30 Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:30:00+02:00
Soirée bingo musical… on remet ça !
Vendredi 24 juillet
20h30
50% blind test
50% bingo
100% bonne ambiance
Même recette : musique, jeu, rires… et une équipe à ne pas laisser au hasard
Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
50% blind test 50% bingo 100% bonne ambiance
AU PARC DES BOIS
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