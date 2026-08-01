Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Soirée blanche à l’hôtel-restaurant 5* Le Saint-Rémy à Saint-Rémy-de-Provence

Jeudi 27 août 2026 de 19h30 à 23h. 16 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:30:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Le 27 août, l’hôtel 5* Le Saint-Rémy se met lui aussi aux couleurs de la traditionnelle Soirée Blanche avec Marius pour les soirées musicales de l’hôtel

Dans le patio de l’hôtel, laissez-vous porter par les accords de guitare de Marius, entre reggae, pop et mélodies intemporelles, tout en profitant d’un dîner au LOU PATIO ou d’un cocktail à ACHILLE’S BAR.

Une invitation à partager un moment convivial sous le ciel de Provence, dans une atmosphère élégante, festive et résolument estivale.

Une tenue blanche est la bienvenue pour vivre pleinement cette soirée dans le cadre de la soirée blanche organisée par la ville.

Pensez à réserver votre table au LOU PATIO ou à l’ACHILLE’S BAR pour profiter pleinement de la soirée ! .

16 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On 27 August, the 5-star hotel “Le Saint-Rémy” will also be decked out in the colours of the traditional Soirée Blanche with Marius for the hotel’s “musical evenings”

L’événement Soirée blanche à l’hôtel-restaurant 5* Le Saint-Rémy à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles