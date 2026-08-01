Soirée blanche au restaurant Toute une époque ! à Saint-Rémy-de-Provence Toute une époque ! Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Soirée blanche au restaurant Toute une époque ! à Saint-Rémy-de-Provence

Jeudi 27 août 2026 à partir de 20h. Toute une époque ! 21 place de la République Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Lors de cet été, Saint-Rémy-de-Provence sera animé par un nouveau rendez-vous axé sur la cordialité et le raffinement les Soirées blanches !

Le restaurant Toute une époque ! vous convie à une soirée Gipsy !

Les jeudis 2 juillet et 27 août 2026, le cœur de Saint-Rémy-de-Provence s’animera jusqu’à la nuit avec l’ouverture prolongée des boutiques et une restriction partielle de Cours, permettant ainsi de savourer totalement une atmosphère festive et décontractée.

Et en parlant de festif , le restaurant Toute une époque ! organise une soirée Gipsy qui vous fera danser et voyager à coup sûr !

Si vous n’arriviez pas à choisir entre un bon repas et une bonne soirée conviviale, la soirée blanche du restaurant Toute une époque vous convie à partir de 20h afin que vous profitiez des 2 à la fois !

La réservation d’une table est conseillée en appelant le restaurant au 04.90.92.30.21 .

Toute une époque ! 21 place de la République Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This summer, Saint-Rémy-de-Provence will be brought to life by a new event centred on warmth and sophistication: the Soirées blanches!

The restaurant Toute une époque! invite you at a Gipsy party !

L’événement Soirée blanche au restaurant Toute une époque ! à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles