Soirée Blind Test à la Guinguette Tartarin Route de Vallabrègues Tarascon
samedi 18 juillet 2026 · Route de Vallabrègues · Tarascon
Informations pratiques
Tarascon
Soirée Blind Test à la Guinguette Tartarin
Samedi 18 juillet 2026 de 19h30 à 23h30. Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18 23:30:00
Date(s) :
2026-07-18
En juillet retrouvez les animations du Camping Tartarin avec plusieurs dates ! Spectacle, Sons et Lumières, Karaoké et Soirée Musicales ! Du Restaurant à la Guinguette !
Avec Boulbon Animation Culture, spectacle Sons et Lumières au Restaurant, une soirée magique à ne pas manquer, chant et costumes ! Soirée Musicale, Salva/Savoc, pizza, cooktail et tapas ! À la Guinguette Tartarin avec Bruno Soirée Karaoké une soirée pour chanter, s’amuser et partager la scène ! Pizza et tapas ! Soirée musicale avec DJ Seb pizza, cooktail et tapas ! .
Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
This July, enjoy the entertainment at Camping Tartarin on several dates! Shows, Sound and Light Shows, Karaoke, and Musical Evenings! From the Restaurant to the Guinguette!
L’événement Soirée Blind Test à la Guinguette Tartarin Tarascon a été mis à jour le 2026-07-08 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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