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AGENDA · Rives-d'Autise

Soirée Blind Test à l’Auberge des Artistes Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise

vendredi 14 août 2026 · Nieul sur l'Autise · Rives-d'Autise

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Nieul sur l'Autise
Adresse
6 rue Pierre Brisson
Ville
85240 Rives-d'Autise
Département
Vendée
Tarif

Rives-d’Autise

Soirée Blind Test à l’Auberge des Artistes

Nieul sur l’Autise 6 rue Pierre Brisson Rives-d’Autise Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-22

Pour passer une soirée pleine de bonne humeur !
Testez vos connaissances musicales dans une ambiance fun et conviviale !
Des hits d’hier et d’aujourd’hui au programme.
Un lot pour chaque partie gagnée.

Animé par Manu.
Restauration rapide sur place.   .

Nieul sur l’Autise 6 rue Pierre Brisson Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 46 66 

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English :

For a fun-filled evening!

L’événement Soirée Blind Test à l’Auberge des Artistes Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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