Soirée Blind Test à l’Auberge des Artistes Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise
vendredi 14 août 2026 · Nieul sur l'Autise · Rives-d'Autise
Informations pratiques
Rives-d’Autise
Soirée Blind Test à l’Auberge des Artistes
Nieul sur l’Autise 6 rue Pierre Brisson Rives-d’Autise Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-22
Pour passer une soirée pleine de bonne humeur !
Testez vos connaissances musicales dans une ambiance fun et conviviale !
Des hits d’hier et d’aujourd’hui au programme.
Un lot pour chaque partie gagnée.
Animé par Manu.
Restauration rapide sur place. .
Nieul sur l’Autise 6 rue Pierre Brisson Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 46 66
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English :
For a fun-filled evening!
L’événement Soirée Blind Test à l’Auberge des Artistes Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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