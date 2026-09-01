Soirée blind test V and B Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

Soirée blind test

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Vos connaissances musicales sont mises à l’épreuve lors de cette soirée conviviale avec le V and B de Dives-sur-Mer.

Vos connaissances musicales sont mises à l’épreuve lors de cette soirée conviviale avec le V and B de Dives-sur-Mer. .

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr

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English : Soirée blind test

Your musical knowledge will be put to the test during this convivial evening with the V and B from Dives-sur-Mer.

L’événement Soirée blind test Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Normandie Pays d’Auge