Soirée blind test V and B Dives-sur-Mer
vendredi 18 septembre 2026 · V and B · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
Soirée blind test
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 21:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Vos connaissances musicales sont mises à l’épreuve lors de cette soirée conviviale avec le V and B de Dives-sur-Mer.
Vos connaissances musicales sont mises à l’épreuve lors de cette soirée conviviale avec le V and B de Dives-sur-Mer. .
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr
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English : Soirée blind test
Your musical knowledge will be put to the test during this convivial evening with the V and B from Dives-sur-Mer.
L’événement Soirée blind test Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Normandie Pays d’Auge
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