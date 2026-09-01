Soirée blindtest La Mine d’Art Dieulefit
samedi 26 septembre 2026 · La Mine d'Art · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Soirée blindtest
La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Un programme haut en couleur pour cette troisième soirée Blindtest avec des pépites musicales!
Entre amis en famille ou même en solo venez former une équipe et tenter de gagner la coupe ( de la confrérie de l’honneur des meilleurs Blindesteur.e.es
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La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86 laminedart@yahoo.com
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English :
A vibrant lineup for this third Blindtest evening, featuring some musical gems!
Whether with friends, family, or even on your own, come form a team and try to win the trophy (from the Brotherhood of Honor for the best Blindtesters)
L’événement Soirée blindtest Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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