Soirée Bonne Beaubourg, 5 rue Pierre au Lard – Paris, Paris
Soirée Bonne Beaubourg, 5 rue Pierre au Lard – Paris, Paris dimanche 21 juin 2026.
Soirée Bonne Beaubourg Dimanche 21 juin, 18h00 5 rue Pierre au Lard – Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-22T02:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-22T02:00:00+02:00
La recette à respecter pour passer une « Soirée bonne »
LA POUR LE SON
La partie son est un des piliers de Soirée Bonne. Les timetables variées vous permettront de découvrir des styles et des bpm différents.
Tapez du pied et laissez-vous porter !
ECHANGE & PARTAGE
Venez « Chakra ouvert ». Soirée bonne c’est l’occasion d’échanger et de partager avec des gens cool : bonnes énergies obligatoires.
KIFF NOT BIFF
Soirée bonne efforcera de garantir des prix imbattables au bar.
Pour kiffer, il faut avoir l’esprit léger !
RESPECT DE SOI & MATURITÉ
« ce n’est pas une compétition » : je m’engage à respecter mes propres limites et à prendre soin de ma santé tout au long de la Soirée Bonne.
BIENVEILLANCE & RESPECT
Veillez les uns sur les autres. Aucun comportement offensant, discriminatoire ou aggressif n’a sa place dans les Soirée Bonne.
Je respecte l’autre, le lieu et le staff.
https://www.soireebonne.fr/
5 rue Pierre au Lard – Paris 5 rue Pierre au Lard 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.soireebonne.fr/ »}]
La recette à respecter pour passer une « Soirée bonne »
©soiréeBonne
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