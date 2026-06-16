Soirée burger à la Ferme des Roucel Glanges
Soirée burger à la Ferme des Roucel Glanges samedi 4 juillet 2026.
Glanges
Soirée burger à la Ferme des Roucel
Le Chez Glanges Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Dans nos prés et La ferme des Roucel vous invitent à la ferme pour une soirée conviviale et gourmande des burgers généreux confectionnés à partir de canard, accompagnés de musique et d’une buvette.
Sur réservation. .
Le Chez Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 15 62 67
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English : Soirée burger à la Ferme des Roucel
L’événement Soirée burger à la Ferme des Roucel Glanges a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne