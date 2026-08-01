Soirée burger fermier Belmont
vendredi 21 août 2026 · Belmont
Informations pratiques
Belmont
Soirée burger fermier
31a route du Champ du Feu Belmont Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 17:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
La Ferme des Fougères vous propose des soirées burger fermier avec des bœufs élevés en montagne et nourris au foin et à l’herbe steak et fromage issus de la ferme des fougères. Le tout accompagné d’un marché des producteurs avec repas et buvette à partir de 19h ainsi qu’animations musicales ! .
31a route du Champ du Feu Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 26 90 40 76 contact@fermedesfougeres.fr
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English :
L’événement Soirée burger fermier Belmont a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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