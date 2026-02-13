Soirée Cabaret Comité des Fêtes square Guy Rivière Port-des-Barques
Soirée Cabaret Comité des Fêtes square Guy Rivière Port-des-Barques samedi 17 octobre 2026.
Port-des-Barques
Soirée Cabaret Comité des Fêtes
square Guy Rivière Mairie de PORT des BARQUES Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 00:00:00
fin : 2026-10-17 23:59:00
Date(s) :
2026-10-17
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square Guy Rivière Mairie de PORT des BARQUES Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 urba2@ville-portdesbarques.fr
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English : Cabaret Evening Festival Committee
L’événement Soirée Cabaret Comité des Fêtes Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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