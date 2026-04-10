Soirée cabaret Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire
Soirée cabaret Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire dimanche 5 juillet 2026.
Mauges-sur-Loire
Soirée cabaret Guinguette du bout de l’Île
Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Une rencontre entre théâtre, marionnettes et musique pour découvrir l’univers singulier du Cabaret des Oubliés.
Ce rendez-vous artistique réunit sur scène deux musiciens-comédiens et un marionnettiste de la compagnie Les Têtes en l’Air. Ensemble, ils vous proposent un cabaret un peu spécial, né de leur rencontre et de leur envie de partager un imaginaire commun. Un moment de spectacle vivant qui mêle différentes formes d’expression pour une expérience culturelle originale en bord de Loire.
Située à Montjean-sur-Loire, sur le parcours de La Loire à Vélo, notre guinguette écoresponsable est un véritable havre de paix. Labellisée Écotable, elle propose une cuisine faite maison à partir de produits locaux, bio et de saison. Que ce soit sur notre terrasse ombragée ou dans notre étable renovée, nous vous accueillons pour un moment de détente authentique dans un cadre unique en bord de Loire. .
Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr
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English :
An encounter between theater, puppets and music to discover the singular universe of Cabaret des Oubliés.
L’événement Soirée cabaret Guinguette du bout de l’Île Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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