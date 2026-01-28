Soirée cabaret Luant
Spectacle Cabaret à la salle des fêtes de Luant.
Strass, plumes, paillettes, rires, émotions et interactivités. Tout est réuni pour un cocktail Magique et Féérique !!! Le show sera suivi d’une soirée dansante. .
Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 97 85 98 luantevents@gmail.com
English :
1st Cabaret dinner/show evening at Luant village hall. The show (1h40 approx.) will be performed by the Total Cabaret company.
