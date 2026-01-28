Soirée cabaret

Luant Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Spectacle Cabaret à la salle des fêtes de Luant.

Strass, plumes, paillettes, rires, émotions et interactivités. Tout est réuni pour un cocktail Magique et Féérique !!! Le show sera suivi d’une soirée dansante. .

Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 97 85 98 luantevents@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1st Cabaret dinner/show evening at Luant village hall. The show (1h40 approx.) will be performed by the Total Cabaret company.

L’événement Soirée cabaret Luant a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme