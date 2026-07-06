Soirée cabaret Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Soirée cabaret

Samedi 3 octobre 2026 de 20h30 à 22h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:30:00

Date(s) :

2026-10-03

La saison s’ouvre avec du cabaret ! Effeuillages ; cancan, paillettes, music-hall voici quelques-unes des différentes propositions de cette soirée.

nous vous proposons avec 4 formations pour vous faire connaitre ou tout simplement voir toute la richesse et la diversité de cet univers.



PROGRAMME DE LA SOIRÉE



• Miss Lulu

• Balkis Moutashar

• Le Cabaret-Théâtre L’Étoile Bleue

• Le Cabaret Jean Moulin Rouge



Miss Lulu et P’tit Pierre

Familière des plus grandes scènes et des plus célèbres cabarets, Miss Lulu pose ses valises le temps d’un récital triomphal. Hommage aux stars du music-hall, ce moment de café-théâtre mêle chansons, danse et récits. Avec la complicité de son fidèle accordéoniste P’tit Pierre, la diva traverse les époques et les chansons, racontant sa passion pour la musique, les hommes et la vie.



Un cabaret apparaît Compagnie Balkis Moutashar

Un cabaret apparaît est un spectacle populaire et jubilatoire qui emprunte les codes du music-hall tout en en révélant les rouages. La compagnie marseillaise en dévoilera ici quelques extraits de sa face B , plus insolite mais tout aussi festive.

La chorégraphe Balkis Moutashar déploie un univers à la frontière de la danse contemporaine et du cabaret. Son travail, qui interroge notamment le costume et le vêtement, l’a conduite à collaborer avec le Ballet national de Marseille ou le Festival d’Avignon.



Le Cabaret-Théâtre L’Étoile Bleue

La troupe du Cabaret-Théâtre L’étoile bleue présente un extrait exceptionnel de sa revue. Du French Cancan aux tableaux plumes, en passant par des créations plus contemporaines inspirées de la pop culture et de la comédie musicale, cette performance retrace l’ADN d’un cabaret libre, populaire et profondément vivant. Une parenthèse d’émotion, d’énergie et de fête pour célébrer une décennie de scène et de passion.



Le Cabaret Jean Moulin Rouge

Entre humour et revendications, les créatures du Cabaret Jean Moulin Rouge viennent chanter avec entrain leur rejet de notre société capitaliste, patriarcale et hétéronormative en se réappropriant nos “valeurs traditionnelles” pour mieux les détourner.

Ici on fait du beau avec du kitsch, du tendre avec du schlag, des paillettes avec du pâté en croûte. Mais prenez garde, si les apparences y sont ouvertement mensongères, les sentiments eux, sont véritables. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The season opens with cabaret! Striptease, cancan, sequins, music hall: these are just some of the different acts on offer this evening.

L’événement Soirée cabaret Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues