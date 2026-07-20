SOIRÉE CABARET Complexe sportif de La Maison Blanche Vigneux-de-Bretagne

Informations pratiques

Vigneux-de-Bretagne

SOIRÉE CABARET

Complexe sportif de La Maison Blanche 6482 Allée des Sports Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : 48 – 48 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Un spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaitre

Soirée cabaret !

Comme tout bon Français qui se respecte, Florian Lex la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette. Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant, Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion. .

Complexe sportif de La Maison Blanche 6482 Allée des Sports Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 13 09 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show you’re sure to relate to

L’événement SOIRÉE CABARET Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays Erdre Canal Forêt