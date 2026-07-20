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SOIRÉE CABARET Complexe sportif de La Maison Blanche Vigneux-de-Bretagne

samedi 14 novembre 2026 · Complexe sportif de La Maison Blanche · Vigneux-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Complexe sportif de La Maison Blanche
Adresse
6482 Allée des Sports
Ville
44360 Vigneux-de-Bretagne
Département
Loire-Atlantique
Tarif
48 48

Vigneux-de-Bretagne

SOIRÉE CABARET

Complexe sportif de La Maison Blanche 6482 Allée des Sports Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : 48 – 48 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Un spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaitre
Soirée cabaret !
Comme tout bon Français qui se respecte, Florian Lex la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette. Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant, Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.   .

Complexe sportif de La Maison Blanche 6482 Allée des Sports Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 13 09 59 

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A show you’re sure to relate to

L’événement SOIRÉE CABARET Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays Erdre Canal Forêt

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