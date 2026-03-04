Soirée Caritative : L’Ethiopie vue du ciel, Cinéma La Lanterne, Bègles

Soirée Caritative : L’Ethiopie vue du ciel Mercredi 18 mars, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Libre participation

Début : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T23:00:00+01:00

Accueil dès 20h dans le hall du cinéma autour de l’exposition de photos de Marta Rossignol.

Le film : L’Éthiopie vue du ciel, de Tom Barton Humphreys

À travers des images aériennes époustouflantes, le film documentaire de 52 min L’Éthiopie vue du ciel est le cinquième épisode de la série L’Afrique vue du ciel diffusée sur ARTE en version française. Le réalisateur Tom Barton Humphreys invite à découvrir la richesse culturelle, la diversité des paysages et les traditions millénaires de l’Éthiopie, tout en mettant en lumière les enjeux environnementaux et sociaux du pays.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Soirée en faveur de l’Ethiopie organisée par l’Association « Une École Pour Kibur », créée en 2019 à Magné en Deux-Sèvres. Entrée en libre participation. ciné cinéma

