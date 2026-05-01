Soirée Castors Pavillon de l’Ecomusée de Marquèze Sabres

Sabres

Soirée Castors

Pavillon de l’Ecomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20 21:00:00

Date(s) :

2026-05-20

La Forêt d’Art Contemporain et le Parc naturel régional des Landes de Gascogne vous proposent un projet original alliant approches sensibles, sociétales, artistiques et scientifiques.

Intitulé : Médecine Castors, ce projet se construit avec l’artiste Suzanne Husky et le Mouvement d’Alliance avec le Peuple Castor, l’objectif est d’œuvrer pour des rivières vivantes, tout en sensibilisant le grand public. Médiations artistiques et scientifiques, production et diffusion d’œuvres, ouvrages techniques mimétiques castor, et chantiers pilotes seront organisés dans les Landes de Gascogne durant 3 ans. Rendez-vous le 20 mai à 19h00 au pavillon de l’Ecomusée de Marquèze pour une présentation publique de la démarche artistique de Suzanne Husky et du projet dans le cadre du programme de La Forêt d’Art Contemporain .

Pavillon de l’Ecomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 11 23 31 contact@laforetdart.com

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English : Soirée Castors

L’événement Soirée Castors Sabres a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Landes de Gascogne