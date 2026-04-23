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Soirée célibataire Domaine de la Broche Étrépagny

Soirée célibataire Domaine de la Broche Étrépagny samedi 2 mai 2026.

Lieu : Domaine de la Broche

Adresse : 1 route du Mesnil Guilbert

Ville : 27150 Étrépagny

Département : Eure

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Étrépagny

Soirée célibataire

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02 04:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Musique all style (années 1970 à aujourd’hui)
Apéro time cocktails, bières, vins, pizza, fromages et charcuteries.
Bracelet Rouge en couple
Bracelet vert célibataire
Bracelet Bleu c’est compliqué
Chaque célibataire reçoit également un numéro… Retrouvez le même numéro et une coupe de bulle offerte à déguster à deux.
Service navette disponible.   .

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74  domainedelabroche@gmail.com

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English : Soirée célibataire

L’événement Soirée célibataire Étrépagny a été mis à jour le 2026-04-23 par Vexin Normand Tourisme

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