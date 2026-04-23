Soirée célibataire Domaine de la Broche Étrépagny

Étrépagny

Soirée célibataire

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02 04:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Musique all style (années 1970 à aujourd’hui)

Apéro time cocktails, bières, vins, pizza, fromages et charcuteries.

Bracelet Rouge en couple

Bracelet vert célibataire

Bracelet Bleu c’est compliqué

Chaque célibataire reçoit également un numéro… Retrouvez le même numéro et une coupe de bulle offerte à déguster à deux.

Service navette disponible. .

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74 domainedelabroche@gmail.com

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English : Soirée célibataire

L’événement Soirée célibataire Étrépagny a été mis à jour le 2026-04-23 par Vexin Normand Tourisme