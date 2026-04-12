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15ème Rallye touristique de Folk en Pagaille Salle Jacques Brel Étrépagny

15ème Rallye touristique de Folk en Pagaille Salle Jacques Brel Étrépagny jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Salle Jacques Brel

Adresse : 1 rue Jacques Brel

Ville : 27150 Étrépagny

Département : Eure

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 08:15:00

Tarif :

Étrépagny

15ème Rallye touristique de Folk en Pagaille

Salle Jacques Brel 1 rue Jacques Brel Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:15:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Folk en Pagaille organise son 14ème rallye touristique de l’Ascension.
Nombre de voitures limité.   .

Salle Jacques Brel 1 rue Jacques Brel Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 96 05 

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English : 15ème Rallye touristique de Folk en Pagaille

L’événement 15ème Rallye touristique de Folk en Pagaille Étrépagny a été mis à jour le 2026-04-12 par Vexin Normand Tourisme

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