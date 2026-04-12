15ème Rallye touristique de Folk en Pagaille Salle Jacques Brel Étrépagny
15ème Rallye touristique de Folk en Pagaille Salle Jacques Brel Étrépagny jeudi 14 mai 2026.
Étrépagny
15ème Rallye touristique de Folk en Pagaille
Salle Jacques Brel 1 rue Jacques Brel Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:15:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Folk en Pagaille organise son 14ème rallye touristique de l’Ascension.
Nombre de voitures limité. .
Salle Jacques Brel 1 rue Jacques Brel Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 96 05
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English : 15ème Rallye touristique de Folk en Pagaille
L’événement 15ème Rallye touristique de Folk en Pagaille Étrépagny a été mis à jour le 2026-04-12 par Vexin Normand Tourisme