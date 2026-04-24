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Soirée 100% 80’s Domaine de la Broche Étrépagny

Soirée 100% 80’s Domaine de la Broche Étrépagny samedi 16 mai 2026.

Lieu : Domaine de la Broche

Adresse : 1 route du Mesnil Guilbert

Ville : 27150 Étrépagny

Département : Eure

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Étrépagny

Soirée 100% 80’s

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Soirée animée par DJ Manu et radio Nostalgie.
Look année 80 de rigueur.
Ambiance festive, musique, bonne bouffe et apéro entre amis cocktails, bière, vin, formage et charcuterie.
Réservation de table à partir de 4 personnes https://www.domainedelabroche.fr/reservation.
Service navette disponible.   .

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74  domainedelabroche@gmail.com

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English : Soirée 100% 80’s

L’événement Soirée 100% 80’s Étrépagny a été mis à jour le 2026-04-24 par Vexin Normand Tourisme

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