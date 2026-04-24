Soirée 100% 80’s Domaine de la Broche Étrépagny
Soirée 100% 80’s Domaine de la Broche Étrépagny samedi 16 mai 2026.
Étrépagny
Soirée 100% 80’s
Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Soirée animée par DJ Manu et radio Nostalgie.
Look année 80 de rigueur.
Ambiance festive, musique, bonne bouffe et apéro entre amis cocktails, bière, vin, formage et charcuterie.
Réservation de table à partir de 4 personnes https://www.domainedelabroche.fr/reservation.
Service navette disponible. .
Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74 domainedelabroche@gmail.com
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English : Soirée 100% 80’s
L’événement Soirée 100% 80’s Étrépagny a été mis à jour le 2026-04-24 par Vexin Normand Tourisme
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