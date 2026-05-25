Soirée chansigne Salle Paul Fort Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Portraits croisés par la Cie Les Petites MainsC’est un spectacle de chansigne, une mise en scène de chansons entièrement en langue des signes, une comédie vusicale (comédie musicale signée) composée sur les douze chansons du dernier album de Stromae : MultitudeC’est une dizaine de personnages qui viennent parler de la vie, de la parentalité, de la dépression, des relations amoureuses, des petites gens, de leurs rêves, de leurs espoirs et de leurs désillusionsC’est 45 minutes de spectacle avec deux comédien.ne.s qui passent de rôles en rôles pour incarner cette multitude avec leur corps et leurs petites mains.Restitution du projet Chœur avec les mainsCette saison, nous avons voulu mettre le chansigne en valeur jusque dans nos projets d’action culturelle. Choeur avec les mains, c’est le fruit d’une rencontre entre 6 chansigneuses amatrices, Sourdes et entendantes, et une classe de Musiques Actuelles Amplifiées du Conservatoire de Nantes. Après une résidence chansigne menée par Max Taguet et la compagnie Les Petites Mains et plusieurs ateliers en collectif, ils et elles vous partagent le fruit de ce travail !Soirée en partenariat avec Le Conservatoire de Nantes, la Cie Les Petites Mains et la Région Pays de la Loire.Soirée ouverte à tous-tes, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Salle Paul Fort et trouvez le meilleur itinéraire

