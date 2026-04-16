Soirée Chronologic + Karaoké à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

Après un sold-out sur l’édition précédente, La Machine réouvre ses portes pour La CHRONOLOGIC + LE GRAND KARAOKÉ DE L’AMOUR !

La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. 50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s avec une surprise dans sa deuxième salle (La Chaufferie) : un karaoké !

CENTRAL ∙ CHRONOLOGIC

Distillées dans l’ordre CHRONOLOGIC. La soirée où Elvis Presley rencontre Madonna, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé. Une orgie musicale, un jet lag intemporel.

CHAUFFERIE ∙ LE GRAND KARAOKÉ DE L’AMOUR

La Chaufferie accueille Le Grand Karaoké de l’Amour ! Le Grand Karaoké de l’Amour, c’est quoi ? C’est un beau roman, c’est une belle histoire, c’est une Bad Romance d’aujourd’hui. C’est aller au bout de ses rêves, là où la raison s’achève. Que tu sois un Prince, une Queen ou une Single Lady, le Grand Karaoké de l’amour c’est toi, c’est Wham, c’est nous.

(Si complet en prévente, billetterie sur place.)

La Chronologic s’offre un karaoké pour sa prochaine date à La Machine ce vendredi 1er mai 2026 !

Le vendredi 01 mai 2026

de 23h55 à 06h00

payant

Billetterie sur Shotgun.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T02:55:00+02:00

fin : 2026-05-02T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-01T23:55:00+02:00_2026-05-01T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/chronologic-6/ https://fb.me/e/6rXyNG5Aq https://fb.me/e/6rXyNG5Aq



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