Fouchy

Soirée ChyFou Bar

rue des Noyers Fouchy Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-31 21:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Venez participer à une soirée du ChyFou Bar, LE bar associatif et éphémère de l’été à Fouchy.

Amenez vos amis et votre bonne humeur, on s’occupe du reste sur place vous trouverez boissons et petite restauration pour passer une soirée sympa et made in Fouchy (produits locaux mis à l’honneur). Chaque semaine, un menu différent sera proposé.

Vous pouvez apporter vos jeux si ça vous tente ou venir les mains dans les poches ! .

rue des Noyers Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 12 04 mairie.fouchy@orange.fr

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English :

L’événement Soirée ChyFou Bar Fouchy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé