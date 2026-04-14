Soirée Ciné Repas & Jeux, Espace culturel La Berline, Champclauson

Soirée Ciné Repas & Jeux Samedi 18 avril, 18h00 Espace culturel La Berline Gard

4 et 5€ la séance de cinéma – Soirée Jeux gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T18:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T18:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

Cinéphiles, amateurs, amatrices de jeux de société, jeux de plateau, cartes… Vous êtes les bienvenus. Ramenez vos jeux ou découvrez ceux proposés sur place, trouvez des partenaires et lancez les parties après le film.

Projection : Arco

1h25 – Animation

À partir de 12 ans

Origine : France – De : Ugo Bienvenu

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=AD78-oph9wA

Synopsis

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui.

Critique

Bien que les dessins laisseraient à penser à un manga, ce film d’animation d’un jeune réalisateur français a reçu la plus prestigieuse des récompenses au dernier festival d’Annecy. Coloré et rythmé, le film séduit également par son scénario inattendu, ses dialogues avec parmi les voix françaises Louis Garrel, Vincent Macaigne et William Lebghil.

️ Repas possible sur réservation 07 81 34 37 14

️ Entrée cinéma 4 et 5€

Samedi 18 avril

⏰ Film à 18h, Soirée Jeux et repas à la suite

Espace culturel La Berline

Plus d’infos : https://leslendemains.fr/events/soiree-cine-repas-jeux/

Espace culturel La Berline Rue de la Cantine, 30110 La Grand-Combe Champclauson 30110 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://leslendemains.fr/events/soiree-cine-repas-jeux/ »}] [{« data »: {« author »: « Diaphana Distribution », « cache_age »: 86400, « description »: « ARCO nLe 22 octobre au cinu00e9ma nnUn film d’Ugo Bienvenu avec les voix de Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra, Oscar Tresanini, Vincent Macaigne, Louis Garrel, William Lebghil et Oxmo PuccinonnEn 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystu00e9rieux garu00e7on vu00eatu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel.nC’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique ou00f9 voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens u00e0 rentrer chez lui.nnEn savoir plus : https://arco.lefilm.co/ », « type »: « video », « title »: « ARCO – Bande-annonce franu00e7aise (2025) | Film d’animation Ugo Bienvenu | Cristal d’Annecy », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/AD78-oph9wA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=AD78-oph9wA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCcsu5MaMohKr0XF8QRK6CnA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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