Stage Pleine Nature & Cirque, Espace culturel La Berline, Champclauson

Stage Pleine Nature & Cirque 8 – 10 mai Espace culturel La Berline Gard

345€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T09:00:00+02:00 – 2026-05-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Du 8 au 10 mai 2025, rendez-vous dans les Cévennes terre d’aventure et de découverte ! Au programme : randonnée, VTT, trampoline et trapèze volant. Découvrez le patrimoine local et dégustez des spécialités culinaires avec des produits frais et locaux.

Infos Pratiques :

À partir de 12 ans

Intervenants : André Madrignac et Daniel Péan

Horaires : 9h-17h

Tarif : 345€ TTC le stage

(1/2 pension incluse)

Hébergement possible sur place sous réserve de places disponibles.

Réservez dès maintenant pour une expérience inoubliable !

Plus d’infos : https://leslendemains.fr/events/stage-pleine-nature-et-cirque/

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/association-les-lendemains/evenements/inscription-stage-pleine-nature-et-cirque

Espace culturel La Berline Rue de la Cantine, 30110 La Grand-Combe Champclauson 30110 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://leslendemains.fr/events/stage-pleine-nature-et-cirque/ »}] [{« link »: « https://leslendemains.fr/events/stage-pleine-nature-et-cirque/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-les-lendemains/evenements/inscription-stage-pleine-nature-et-cirque »}]

Rejoignez-nous pour trois jours d’aventure et de découverte, où la nature rencontre l’acrobatie ! ‍♀️ cirque pleine nature