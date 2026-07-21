AGENDA · Ploërmel
Soirée cinéma en plein air Marsupilami Ploërmel
samedi 29 août 2026 · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Soirée cinéma en plein air Marsupilami
Place du Marché Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez vivre une soirée magique sous les étoiles avec la projection du film Marsupilami !
Rendez-vous sur la Place du Marché animations à partir de 19h et projection à 21h. Entrée gratuite. .
Place du Marché Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73
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English :
L’événement Soirée cinéma en plein air Marsupilami Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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