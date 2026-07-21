Informations pratiques

Ploërmel

Soirée cinéma en plein air Marsupilami

Place du Marché Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez vivre une soirée magique sous les étoiles avec la projection du film Marsupilami !

Rendez-vous sur la Place du Marché animations à partir de 19h et projection à 21h. Entrée gratuite. .

Place du Marché Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73

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English :

L’événement Soirée cinéma en plein air Marsupilami Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande