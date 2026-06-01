Soirée CinéSaire Jacques Hébert, une vie rebelle Cinéma le Richelieu Réville

Réville

Soirée CinéSaire Jacques Hébert, une vie rebelle

Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Documentaire de Thierry Durand, sorti en 2018.

Les souvenirs d’un des derniers Compagnons de la Libération devenu après la guerre un grand médecin social et un député-maire de Cherbourg particulièrement actif. Jacques Hébert a 19 ans en 1940. Il fait partie de cette de cette poignée d’hommes et de femmes qui décident de continuer le combat contre le nazisme. Jusqu’en 1945, il participe à une des plus belles épopées de l’histoire contemporaine celle de la France libre.

Un verre de l’amitié sera partagé à l’issue de la projection. .

Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com

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English : Soirée CinéSaire Jacques Hébert, une vie rebelle

L’événement Soirée CinéSaire Jacques Hébert, une vie rebelle Réville a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cotentin Le Val de Saire