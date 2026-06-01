Soirée CinéSaire Jacques Hébert, une vie rebelle Cinéma le Richelieu Réville
Soirée CinéSaire Jacques Hébert, une vie rebelle Cinéma le Richelieu Réville vendredi 26 juin 2026.
Réville
Soirée CinéSaire Jacques Hébert, une vie rebelle
Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26 22:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Documentaire de Thierry Durand, sorti en 2018.
Les souvenirs d’un des derniers Compagnons de la Libération devenu après la guerre un grand médecin social et un député-maire de Cherbourg particulièrement actif. Jacques Hébert a 19 ans en 1940. Il fait partie de cette de cette poignée d’hommes et de femmes qui décident de continuer le combat contre le nazisme. Jusqu’en 1945, il participe à une des plus belles épopées de l’histoire contemporaine celle de la France libre.
Un verre de l’amitié sera partagé à l’issue de la projection. .
Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com
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English : Soirée CinéSaire Jacques Hébert, une vie rebelle
L’événement Soirée CinéSaire Jacques Hébert, une vie rebelle Réville a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cotentin Le Val de Saire
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