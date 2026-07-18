Soirée Cirque Solstice (Compagnie Contrepoint) & Rapprochons-nous (La Mondiale Générale) Théâtre Romain Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Soirée Cirque Solstice (Compagnie Contrepoint) & Rapprochons-nous (La Mondiale Générale)

Théâtre Romain 14 Rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-04 19:00:00

fin : 2027-05-04

Date(s) :

2027-05-04

Soirée Cirque programmation hors les murs

Solstice Compagnie Contrepoint

2 roues, fidèles complices du déséquilibre de 2 acrobates-danseurs vous invitent au vertige, à la douceur et la fraternité. Ensemble, ils forment un ballet de courbes et de contre-courbes, et vous emmènent avec force et délicatesse dans un univers hypnotique où les sensations de poids et d’élévation s’entremêlent. Accompagnés sur scène par l’archet et le violoncelle de Guillaume Bongiraud, compositeur de la musique, ce moment de poésie, en mouvement perpétuel offre comme une parenthèse de notre relation au temps et à l’espace, où 3 arts se rencontrent la danse, le cirque et la musique.

Un spectacle autour de l’unisson, du décalage et du contrepoint, un véritable moment de suspension et de virtuosité !

Rapprochons-nous La Mondiale Générale

Rapprochons-nous mais pour quoi faire ?

J’ai entendu de tout, des blagues, des secrets, des clichés, des évidences, des pensées à priori hasardeuses qui tapent en plein dans le mille de nos cerveaux, j’ai vu des failles s’ouvrir en pointillés, j’ai vu des autopersuasions d’équilibre. J’ai vu des mots trop durs à dire, évités, de peur qu’ils partent en larsen. J’ai cru respirer dans leur souffle, comme un effort que l’on partage, peut-être celui d’être ensemble, ailleurs, où je n’étais plus certaine de savoir qui avait choisi la destination et quelle était-elle. Qui détenait l’intime au fond ? La question nous a rapproché, n’y répondons surtout pas.

Trois personnes sculptent pour nous un espace sonore et visuel avec un bastaing pour point d’ancrage. Nous entrons en résonance avec eux, avec ce que nous sommes, et ce qui fait sens ici n’est pas ce qui est raconté mais bien la rencontre tissée serrée où chacun lance en écho son intimité. C’est peut-être une forme de miroir qui nous est proposé, et chacun y trouvera sa part de vérité. Claudine Charreyre .

Théâtre Romain 14 Rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Soirée Cirque Solstice (Compagnie Contrepoint) & Rapprochons-nous (La Mondiale Générale)

L’événement Soirée Cirque Solstice (Compagnie Contrepoint) & Rapprochons-nous (La Mondiale Générale) Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme