Troyes

Soirée Club 3X+

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 22:30:00

fin : 2026-05-02 03:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Ambiance festive, musique entraînante et bonne humeur garanties pour danser et profiter d’une nuit inoubliable entre amis. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

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English :

L’événement Soirée Club 3X+ Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne