Soirée Club 3X+ Troyes
Soirée Club 3X+ Troyes dimanche 3 mai 2026.
Troyes
Soirée Club 3X+
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 22:30:00
fin : 2026-05-02 03:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Ambiance festive, musique entraînante et bonne humeur garanties pour danser et profiter d’une nuit inoubliable entre amis. .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
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English :
L’événement Soirée Club 3X+ Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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