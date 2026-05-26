SOIRÉE CLUTCHO À BELLEFONTAINE ! Rue Raymond Lizop Toulouse
SOIRÉE CLUTCHO À BELLEFONTAINE ! Rue Raymond Lizop Toulouse mardi 2 juin 2026.
Toulouse
SOIRÉE CLUTCHO À BELLEFONTAINE !
Rue Raymond Lizop QUARTIER BELLEFONTAINE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 19:00:00
fin : 2026-06-02 23:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Nouvelle soirée Clutcho au coeur du Quartier de Bellefontaine !
Au programme, une soirée riche et éclectique qui investit le centre culturel Alban Minville, les imaginations fertiles et la Médiathèque Grand M.
La musique est à l’honneur avec Le DJ BE-ON, Ekyoz& Léo Kamisa (tropical bass) et Alpha’b (block party hip-hop).
Découvrez des performances de danses, des projections en partenariats avec vidéophages. Une déambulation de Batucada animera tout le quartier.
Toute la programmation sur leur site internet.
Et aussi buvette & restauration, sérigraphie live, photomaton live, speed portrait, maquillage, jeux de société et stands de créateurs, d’éditions et de médiations. .
Rue Raymond Lizop QUARTIER BELLEFONTAINE Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A new Clutcho evening in the heart of the Bellefontaine district!
L’événement SOIRÉE CLUTCHO À BELLEFONTAINE ! Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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