SOIRÉE CLUTCHO À BELLEFONTAINE ! Rue Raymond Lizop Toulouse

Toulouse

SOIRÉE CLUTCHO À BELLEFONTAINE !

Rue Raymond Lizop QUARTIER BELLEFONTAINE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 19:00:00

fin : 2026-06-02 23:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Nouvelle soirée Clutcho au coeur du Quartier de Bellefontaine !

Au programme, une soirée riche et éclectique qui investit le centre culturel Alban Minville, les imaginations fertiles et la Médiathèque Grand M.

La musique est à l’honneur avec Le DJ BE-ON, Ekyoz& Léo Kamisa (tropical bass) et Alpha’b (block party hip-hop).

Découvrez des performances de danses, des projections en partenariats avec vidéophages. Une déambulation de Batucada animera tout le quartier.

Toute la programmation sur leur site internet.

Et aussi buvette & restauration, sérigraphie live, photomaton live, speed portrait, maquillage, jeux de société et stands de créateurs, d’éditions et de médiations. .

Rue Raymond Lizop QUARTIER BELLEFONTAINE Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new Clutcho evening in the heart of the Bellefontaine district!

L’événement SOIRÉE CLUTCHO À BELLEFONTAINE ! Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE